Manifestação de milhares em frente ao 4°BIS pedindo intervenção militar

Os manifestantes apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), decidiram acampar nesta quarta-feira (02), na frente do Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva – 4° BIS, localizado em Rio Branco, em busca de apoio dos oficiais do exército para a realização de uma intervenção militar.

De acordo com um dos manifestantes que pediu para não se identificar, o objetivo da intervenção militar é impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao comando do Palácio do Planalto em 2023.

“Não podemos aceitar um corrupto na presidência da República”, reclamou um dos manifestantes.

No entanto, para a tomada de decisão, é necessário o apoio da população – sem o envolvimento do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) – derrotado nas eleições deste ano.

Os manifestantes alegam que o protesto deve ocorrer até o fim do dia com cânticos do hino nacional.

Fonte/ Folha do Acre