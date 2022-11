Mala com entorpecentes é apreendida pela PRF em ônibus que saiu de Cruzeiro do Sul com direção a Rio Branco

- Publicidade -

Na manhã deste domingo, 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu uma mala com 27 quilos de substâncias análoga á cocaína. A droga teria embarcado no município de Cruzeiro do Sul e tinha como destino final, a capital Rio Branco.

Segundo informações, os federais pararam o ônibus na BR-364 para realizar uma fiscalização de rotina, quando encontram a mala com vários pacotes de entorpecentes. Após o teste para comprovar o teor da substância, os agentes constataram que se tratava de substancias ilícitas.

De acordo com os PRFs, a suspeita é que alguém embarcou a droga em Cruzeiro para uma pessoa em Rio Branco buscá-la na Rodoviária, portanto, a mala estava sendo somente transportada, não tinha dono no local.

Com informações G1 Acre