Mal súbito: Goleiro que morreu enquanto jogava futebol com amigos foi destaque em vitória histórica do São Francisco no Acreano de 2019

O goleiro Felipe Dias Albuquerque, 19 anos, que morreu nesse sábado (5) após sofrer um mal súbito enquanto jogava futebol com amigos no campo sintético do Flamenguinho, em Rio Branco (AC), foi destaque na quebra de uma marca histórica defendendo o São Francisco no Campeonato Acreano de 2019.

Com apenas 15 anos, Felipe Dias estreou e assumiu a titularidade no gol do São Chico no triunfo por 3 a 1 sobre o Andirá, pela última rodada do primeiro turno. O resultado pôs fim ao jejum de vitória do São Francisco na elite do estadual que perdurava há quase uma década.

Mesmo com a pouca idade, Felipe Dias teve atuação de destaque e executou, pelo menos, três ou quatro defesas fundamentais para garantir os três pontos no confronto.

Depois daquele jogo histórico, Felipe Dias seguiu como titular na meta do São Francisco nos jogos do segundo turno do estadual.

Após passagem pela base do Inter de Limeira-SP nesta temporada, o jovem goleiro havia chegado no Imperador em setembro para ser mais uma opção do técnico Kinho Brito para Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023.

Fonte: GE