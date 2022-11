Mal súbito: Bombeiros continuam as buscas pelo corpo de homem afogado nas águas do rio Purus

- Publicidade -

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira, interior do Acre, segue com as buscas na manhã desta terça-feira, 8, por um homem identificado por Jorge Ferreira de Oliveira, de 60 anos, que caiu no Rio Purus, no Seringal Campo Grande, na Zona Rural de Boca do Acre. O desaparecimento do homem foi registrado no sábado, 5.

Segundo informações, o homem estava em uma canoa com a esposa e um filho, quando teve um mal súbito e caiu no manancial. De acordo com a esposa de Jorge, ainda foi possível ver o corpo flutuando, mas logo em seguida, afundou nas águas do rio Purus.

No domingo, 6, as buscas foram iniciadas em todo o manancial durante o dia todo, dando continuidade na segunda-feira, 7, concluindo às 36 horas de buscas. Nesta terça-feira, 8, os bombeiros fizeram uma busca superficial, se deslocando até uma região chamada Sardinha, que fica na parte de baixo do leito do rio, porém, nada foi encontrado, nenhuma evidência de corpo.

O local faz parte do estado do Amazonas, mas os bombeiros do Acre, foram autorizados a se deslocarem para essa ocorrência. Durante as buscas, os militares passam por muitas dificuldades, devido aos paus que descem na correnteza do rio, e o volume de água que é bastante intenso, dificultando os trabalhos da equipe. Até o fechamento dessa matéria, o corpo permanecia desaparecido.

