Mais de 7 mil estudantes acreanos não compareceram ao primeiro dia de prova do Enem

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Acre, 7.259 candidatos não compareceram ao primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido neste domingo, 13.

Ao todo, 21.802 candidatos acreanos estavam inscritos, o que representa 31,5% de abstenção na modalidade impressa. O percentual de 2022 supera e muito o do Enem 2021, promovido em 21 de novembro do ano passado, em que 27,5% dos candidatos faltaram ao exame.

No ano passado, 4,8 mil candidatos faltaram o primeiro dia de prova do total de 17.608 inscritos no Acre.

Prova digital

A situação é ainda mais crítica na modalidade de prova digital, na qual o Acre teve 49,4% de abstenção. Dos 799 inscritos, apenas 404 fizeram o teste.

Ao todo, 395 candidatos não realizaram a prova digital, que foi aplicada apenas em Rio Branco.

No comparativo com o Enem Digital em 2021, houve aumento no número de faltosos, já que, no ano passado, a abstenção foi de 43,5%, o equivalente a 334 candidatos ausentes de um total de 768 inscritos no estado.