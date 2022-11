Mais de 25 atletas estarão em competição na Concha Acústica pelo campeonato de Capoeira

- Publicidade -

Associação Cultural e Desportiva Acre de Capoeira prepara uma grande competição que vai reunir mais de 25 atletas, no dia 06 de novembro, na Concha Acústica, em Rio Branco.

É o 1º Campeonato de Capeira Show, que ocorre através do Fundo Municipal de Esportes e Lazer de Rio Branco, e tem o objetivo promover um grande espetáculo de habilidades dos capoeiristas locais.

O presidente da Associação, Ozeias Figueiredo, mais conhecido como Mestre Caboquinho, disse que a competição é para atletas com idade a partir dos 14 anos. Já há 20 competidores no masculino e seis no feminino inscritos.

“Irão competir entre eles, mostrando os melhores movimentos e combinações desta modalidade. É uma verdadeira demonstração da capoeira artística, na qual, o maior foco são os movimentos e manobras envolventes”, disse mestre Caboquinho.

Ao todo, a competição vai contar com três jurados, que vão avaliar as melhores apresentações individuais dos competidores, nas categorias feminino e masculino. Cada apresentação vai ser de no mínimo 1 minuto e no máximo 1 minuto e 30 segundos.

Os competidores que alcançarem as maiores notas vão ser os vencedores, com premiação em dinheiro, além de medalhas e troféus. Haverá prêmio para o 1º, 2º e 3º colocado de cada categoria.

“Mais o principal ganhador será o público presente, que vai prestigiar um grande show de talentos dos nossos praticantes de capoeira do Estado do Acre, aqui em Rio Branco”, concluiu.

Fonte/ A Gazeta do Acre