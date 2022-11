Mais de 22 mil inscritos no Enem que devem fazer prova no próximo domingo (13) no Acre

As versões impressa e digital serão aplicadas nos domingos 13 e 20 de novembro. O número de candidatos inscritos aumentou no estado, em comparação com a edição do ano passado, quando foram feitas 20.336 inscrições.

Desde o dia 24 de outubro, está liberada, pelo Inep, a consulta ao cartão de confirmação do candidato. O documento contém número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa deverá contar com determinado atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

No primeiro domingo de provas, os candidatos, além da redação, também farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.

Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

No caso do Enem Digital, a redação seguirá os mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel, redigida em formato impresso.

Os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e deve ser observado o fuso horário do estado acreano. O fechamento dos portões ocorre às 13h e as provas iniciam às 13h30. E o horário de encerramento às 19h, todos estes horários seguem a hora de Brasília.

Veja algumas orientações importantes

Itens obrigatórios:

-É preciso o candidato apresentar um documento de identificação;

-Cartão de Confirmação de Inscrição (caso aconteça algum problema de logística, o candidato precisa estar com o cartão de inscrição impresso no dia da prova) porque é o único documento que comprova a inscrição do candidato no Enem;

-Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

Itens opcionais:

-Aparelho de Celular (não é permitido a utilização de celulares nas dependências dos locais de provas do Enem – antes, durante e a na saída da sala de prova);

-Lanche e bebidas (dentro da sua própria embalagem original [alimentos industrializados] ou dentro de um recipiente transparente);

-Mochila e bolsa (debaixo da mesa e não poderá usar na prova);

-Guarda-chuva;

-Remédio e absorvente (comunique ao fiscal de prova);

Itens proibidos:

-Lápis, borracha, marcador de texto, compasso, régua, caneta de outra cor de tinta ou de material não transparente (tubo e tinteiro), calculadora e outros;

-Equipamentos de transmissão de dados ou voz;

-Óculos de sol e artigos de chapelaria;

-Relógio de pulso;

Fonte/ A Gazeta do Acre