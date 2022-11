Mailza Gomes integra Comissão de Transição do Governo Cameli

- Publicidade -

A senadora e vice-governadora eleita, Mailza Assis da Silva, passa a integrar a Comissão de Transição do Governo do Acre. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 11.

A comissão foi instituída no dia 27 de outubro. A equipe coordenada pelo secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, conta agora com 9 membros.

O grupo fica responsável pela transição e pela implantação do processo de revisão das estruturas administrativas do Poder Executivo.

Mailza já participou da primeira reunião da equipe na terça-feira, 8, na Casa Civil.

“Já nos reunimos com a senadora Mailza e conseguimos tratar de significativos avanços com relação à reforma administrativa. Entre as contribuições dadas por ela estão a defesa da transparência na gestão e estruturação das secretarias, de modo que o Estado possa cumprir e executar as políticas públicas que o povo do Acre precisa”, pontuou Donadoni.

[Agência Ac]