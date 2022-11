Mãe é presa acusada de mandar a filha de 14 anos se prostituir

- Publicidade -

Uma mulher de 39 anos foi presa acusada dos crimes de favorecimento a prostituição, exploração sexual, tortura e lesão corporal contra a filha de 14 anos nesta quarta-feira (16) na BR-364, distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO).

Policiais militares e rodoviários federais abordaram a mulher que estava espancando a filha. A adolescente contou que a mãe a torturava com socos, chutes, puxões de cabelo e arranhões enquanto questionava se estava tendo um caso amoroso com o padrasto, marido da acusada. A garota foi encontrada bastante lesionada no rosto, barriga e costas.

Aos policiais, ela contou que a mãe é usuária de drogas e estaria mandando ela fazer programas sexuais com homens que tinham ‘muito dinheiro’ no distrito. Testemunhas que não quiseran se identificar reforçaram a denúncia para a polícia.

Já a mulher alegou que estava agredindo a filha porque flagrou ela na cama com um traficante do distrito, versão que a adolescente nega. A mulher acabou presa e levada para a delegacia de Polícia Civil.