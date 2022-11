Mãe de Paulo Gustavo manda recado para bolsonaristas “de luto”

- Publicidade -

Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, usou as redes sociais para fazer um desabafo. Em meio a posts de “luto” de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, após a derrota do atual presidente no pleito deste ano, Déa mandou um recado. “Mais empatia e respeito com quem realmente está de luto. Em nome de todos que perderam seus entes queridos”, escreveu a mãe do humorista, ao compartilhar um texto sobre o assunto.