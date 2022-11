Mãe de Marília Mendonça revela ataques por não visitar túmulo da filha

“Ficam me julgando o tempo todo, por me mostrar forte nas redes sociais, mas ninguém sabe a dor que carrego no meu coração. Prefiro chorar com Deus, porque é ele quem me dá força para continuar. As pessoas precisam entender que cada um encara o luto do seu jeito. Não fico julgando outras mães que choram mais. Só quero respeito”, disse a avó de Léo, de 2 anos, à revista Quem.

Ela afirma que é vítima de ataques por não ter visitado o túmulo da filha. Ruth diz que recebe fotos do local, com cobranças para visitar e cuidar do túmulo da Rainha da Sofrência.

“Reclamam até que não vou ao cemitério. Ficam me mandando foto do túmulo dela para falar que tenho que ir lá visitar e cuidar. Gente, foram tantas coisas para resolver e tantas responsabilidades que ganhei depois que a minha filha partiu. Fiz tudo por ela em vida. Tenho que focar no meu netinho [Léo], no meu filho [João Gustavo], que estão precisando de mim”, explica ela.

Apoio dos amigos de Marília Mendonça

Ruth Moreira, no entanto, deixou claro que ainda recebe apoio de amigos da cantora, incluindo Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano. Ela aponta os cantores como seus filhos.

“Estou bem próxima da Maiara e Maraísa. Falo sempre com elas. As duas participaram da homenagem que fiz no dia do aniversário da Marília no meu canal no YouTube e foi muito bom elas terem ido. Todos artistas amigos dela me tratam com muito carinho. Henrique e Juliano são aqui de casa, são meu filhos também”, disse ela.

Metrópoles