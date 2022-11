Mãe de Marília Mendonça corrige neto após ser chamada de mãe

- Publicidade -

No programa É de casa, Ruth Moreira, conta como foi esse último ano após a morte de sua filha, Marília Mendonça. A cantora faleceu no dia 5 de novembro do ano passado, em um acidente de avião quando estava à caminho de um show em Minas Gerais.

Com a morte da sertaneja sua mãe e ex marido ficaram com a responsabilidade de criar e educar Léo, fruto do relacionamento de Marília Mendonça e Murilo Huff, na época com dois anos. Na entrevista a vó do pequeno conta como vem sendo esse desafio.

Para Maria Beltrão, Ruth contou que a guarda de Léo é compartilhada com o pai, mas como a agenda de Murilo é extensa por conta dos shows, ela quem fica com o neto na maior parte do tempo.

A youtuber revelou que o pequeno Léo tentou chamá-la de mamãe uma vez e ela tratou de corrigi-lo: “Ele tem um pai e uma mãe, mas quem faz esse papel sou eu e o avô dele. Ele já tentou me chamar de mãe, aí eu brinquei: ‘Tu é doido? Eu sou a vovó!’“, disse ela na entrevista.

Ruth contou ainda que o neto não costuma perguntar sobre a mãe, mas olha para as fotos com olhar de tristeza. E ressaltou que o pai é uma pessoa muito presente e liga para o filho todos os dias.