Mãe de bebê que morreu com três dias de vida descobre que segundo filho, de 1 mês, tem leucemia

A notícia caiu como uma bomba na vida da família, que já tinha vivido uma tragédia em julho do ano passado, quando o primeiro bebê, Huxley, morreu apenas três dias depois do nascimento. Ele foi diagnosticado com síndrome de Down e, além disso, precisou fazer uma cirurgia de emergência para reparar um buraco em seu intestino. No entanto, o recém-nascido não resistiu ao procedimento e morreu.

Quando engravidou de Ralphie, Sophie teve uma grande esperança de que, embora a dor da perda de Huxley nunca pudesse ser apagada, a família ganharia novos motivos para sorrir. O pequeno nasceu no dia 5 de outubro e recebeu o nome do meio de Leo, em homenagem ao falecido irmão, que tinha nascido sob o signo de Leão. Na época, a mãe postou: “Tudo o que eu sei é que você está aqui, agora, nosso bebê, para ajudar a curar os corações partidos da mamãe e do papai. Você realmente nos fez sorrir novamente. Um brinde a este novo capítulo como família. Nunca perca essa esperança ou desista de seus sonhos, milagres realmente acontecem”, afirmou. O que ela não esperava era a reviravolta que aconteceria, novamente, em pouquíssimo tempo depois.

