A segunda semana de novembro segue levando embora pessoas amadas. Na última terça-feira (08), Lucas Felipe, filho do cantor e pastor Waguinho, que era do grupo de pagode “Os Morenos”, foi [email protected] e acabou falecendo.

Segundo informações divulgadas pelo Jornal Extra, o jovem simplesmente levou um tiro. Seu corpo será velado na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta tarde. Waguinho Junior, irmão mais velho de Lucas Felipe, lamentou a partida nas redes sociais, com muita tristeza.

“É cabeça, sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle! Teu gordinho vai te amar pra sempre”, escreveu o outro filho do pastor Waguinho.

