Luto! Morre Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, aos 84 anos

O ator Roberto Guilherme, conhecido pelo irreverente papel de Sargento Pincel, em Os Trapalhões, da TV Globo, faleceu aos 84 anos, nesta quinta-feira (10/11), no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da capital carioca.

A informação foi confirmada pela família do artista nas redes sociais. “Descansa em paz, melhor pai, marido, avô e amigo do mundo! Deus te receba nos braços. Amor eterno”, diz a mensagem postada nos Stories do ator, com uma sequência de fotos descontraídas dele.

Roberto Guilherme interpretou o Sargento Pincel por mais de trinta anos. A identificação com essa personagem é tamanha que, em uma entrevista, afirmou que sua própria família lhe chamava de “Pinça”.

Na Turma do Didi, o Sargento Pincel contracenava com o Soldado 49, o Didi, personagem representado por Aragão.

Na semana passada, Renato Aragão publicou uma foto em seu Instagram ao lado do ator e de Dedé Santana. “O #tbt de hoje é com esses amigos queridos. Saudade”, escreveu Didi na legenda.

