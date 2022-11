Luto: Ex-baterista dos Red Hot Chili Peppers encontrado morto

- Publicidade -

Morreu o baterista D. H. Peligro, que integrou os Red Hot Chili Peppers durante um ano. De acordo com um comunicado, emitido no Instagram pela banda Dead Kennedys (do qual fazia parte, atualmente), o músico, de 63 anos, foi encontrado morto, em casa, na passada sexta-feira, dia 28.

Ainda de acordo com essa mensagem, D.H. Peligro sofreu um traumatismo craniano, após ter caído, acidentalmente, em casa. “Pedimos que respeitem a privacidade da família durante este período difícil”, pode ler-se, nesse comunicado.

Recorde-se que D.H. Peligro fez parte dos Red Hot Chili Peppers, em 1988. Entretanto, foi substituído por Chad Smith, que se mantém, até agora, como baterista da banda.

Fonte: Selfie