“Lutando em silêncio” Craque da seleção alemã revela que passou por três cirurgias contra o câncer

A segunda seleção mais vencedora, Alemanha, irá participar da Copa do Mundo no Qatar. Estando no grupo e, promete incomodar bastantes as outras equipes, com um elenco mais jovem em comparação com os últimos anos.

Entretanto, claro que vai para o mundial com alguns veteranos, lideres dentro dos vestiários. Um deles é o goleiro Manuel Neuer, que revelou nessa quarta-feira (2) uma antiga luta contra o câncer de pele no rosto. Onde precisou realizar três cirurgias.

O assunto nunca foi tratado publicamente, mas após um post nas redes sociais junto com a atleta de tênis Angeline Kerber, falou sobre a dificuldade que passou e anunciou a sua própria linha de produtos de proteção solar e cuidados com a pele. A marca se chama ‘Newkee’, sendo 100% vegano, sem perfumes ou microplásticos na embalagem.

“Nós dois temos uma história pessoal com doenças de pele. No caso de Angelique, foi hiperpigmentação por causa do sol, e, no meu caso, câncer de pele em meu rosto, o que já fez com que eu operasse três vezes. Nossa maior preocupação: uma abordagem consciente do próprio corpo e do meio ambiente. 100% vegano. 100% livre de microplásticos. 100% sem perfume”- disse o camisa 1 da Alemanha

Além disso, falou sobre a importância de se cuidar, não só praticando seus trabalhos, mas no dia a dia. “Não podemos fazer concessões quando se trata de proteção contra o sol. Não só treino ao ar livre o dia todo, como também gosto de estar na natureza quando tenho tempo

Vale lembra que Nuer se recupera de uma lesão, estando fora dos gramados por conta do ombro. Porém, não deve desfalcar a seleção e ainda fará ao menos 3 jogos com a camisa do Bayern de Munique antes de ir ao Qatar.