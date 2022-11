“Lutamos para ser Brasil”, diz Gladson sobre Tratado de Petrópolis

- Publicidade -

No dia em que o Acre celebra 119 anos do Tratado de Petrópolis, o governador Gladson Cameli disse ter orgulho de fazer parte da terra, que possui um povo guerreiro, que sempre batalhou pela soberania.

A data, 17 de novembro de 1903, marca o momento em que a região se torna território da República Brasileira, com a assinatura do documento, na cidade do Rio de Janeiro e, o acordo firmado entre a Bolívia e o Brasil.

“O Tratado de Petrópolis tornou o Acre oficialmente um território brasileiro. Tenho orgulho de ser acreano do pé rachado e de fazer parte de um estado guerreiro que sempre lutou pela sua soberania”, afirmou Cameli.

O representante do Estado destaca que o local conquistou com muito suor, o direito de fazer parte da nação verde e amarela e que a luta irá continuar para se tornar um lugar melhor para todos.

“Temos orgulho em ser do Brasil e vamos continuar lutando para que nosso Acre seja cada vez mais reconhecido em todo o país. Lutamos para ser Brasil e vamos continuar lutando para ser melhor”, declarou.

AC 24 Horas/Deylon Félix