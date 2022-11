Lutadores acreanos representam o Acre em campeonato europeu de jiu-jitsu, em Paris

- Publicidade -

Iniciado aos 17 anos de idade no tatame, o faixa preta diplomado desde 2011 pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ) e pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), José Roberto Viana, 40 anos, professor de Jiu-Jitsu natural de Xapuri, irá disputar o Campeonato Europeu International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que acontecerá entre os dias 23 e 29 de janeiro de 2023 em Paris.

Roberto afirma que ele e seu aluno Thomas Bryan, 24 anos, estão realizando diariamente, intensa maratona de preparação que começou a mais de 4 meses, e que essa dedicação levará sua equipe a França, onde ele estará representando o Acre em busca do título (European Jiu-Jitsu IBJJF Championship).

O ContilNet entrou em contato com o mestre José, que mostrou-se seguro e ansioso pelo evento mais aguardado desde início da pandemia em 2019, e aproveitou para divulgar os trabalhos realizados por sua equipe nos municípios de Sena Madureira e Xapuri, onde alcançam através do esporte, crianças e jovens carentes.

“Temos projetos voltados aos jovens e crianças que buscam dias melhores para si e veem no esporte a grande oportunidade de realizar seus sonhos. O projeto de Sena Madureira sob atuação do Professor faixa marrom Richarles Sousa traz a essas crianças uma perspectiva de vida melhor, e isso nos motiva a continuar”, continuou.

Além do trabalho realizado em Sena Madureira, a equipe do mestre José estendeu a Xapuri, sob o comando do Professor Ronald Castro, o projeto esportivo que vem revelando grandes atletas em nosso estado.

O atleta destacou a importância do esporte na vida das pessoas, e fez questão de citar seu mentor (mestre Clemilton), principal responsável por sua iniciação no esporte.

“Meu maior mentor foi o professor Clemilton. Através dele tive a grande oportunidade de conhecer essa arte tão maravilhosa que é o Jiu-jitsu, um esporte lindo, que nos ensina a ter resiliência, disciplina, e a nunca desistir”, afirmou.

O atleta que em 2011 montou sua academia em Rio Branco, diz que seu maior objetivo é representar seu estado dar a essa geração, a mesma esperança que deram a ele anos atrás.

“Tive a grande oportunidade de conhecer em 2002, através do professor Clemilton, no município de Xapuri, o projeto social voltado a crianças e jovens carentes que mudou completamente a minha vida. Hoje temos eu e minha equipe, projetos que visam os mesmos objetivos espalhados pelos municípios do nosso Acre. A extensão desses projetos é de mentoria do renomado Professor Cláudio Roberto (mestre peteleco) que atualmente reside em Málaga (Espanha). Muito orgulho e todo o respeito”, finalizou mestre José.