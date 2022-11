Lutador de MMA é encontrado morto após comer melancia

- Publicidade -

Lutador de MMA russo, Alexander Pisarev faleceu, neste domingo, enquanto dormia ao lado de sua esposa. Aos 33 anos, o atleta morreu após comer uma melancia e foi encontrado pelo pai, que voltava de uma caminhada com seu cachorro. As investigações do caso suspeitam de morte causada por intoxicação alimentar.

Pouco antes de deitar para dormir, Alexander e sua esposa comeram a fruta. De acordo com a imprensa local, ela está hospitalizada. O atleta não tinha nenhum problema crônico de saúde.

Na rede social VKontakte, parecida com o Facebook, mas utilizada, sobretudo, pela população russa, a equipe Tomahawk, a qual pertencia o lutador, lamentou a tragédia.

– Meu irmão, meu amigo, meu aluno. Palavras não podem expressar a perda. Alexander Pisarev é o padrão de amizade, decência e coragem de um russo. Nós sentiremos sua falta! Descanse em paz nosso irmão – escreveu o grupo.

