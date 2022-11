Lula diz que vai pedir na ONU que a COP-30 seja na Amazônia

- Publicidade -

O presidente eleito Lula da Silva (PT) disse hoje (16) que vai pedir à Organização das Nações Unidas (ONU) que a Conferência do Clima (COP-30) seja realizada na Amazônia do Brasil. A COP-30 deve acontecer em 2025. A declaração foi dita no Egito durante o discurso no evento “Carta da Amazônia- uma agenda comum para a transição climática”.

“Nós vamos falar com o secretário-geral da ONU [António Guterres] e vamos pedir para que a COP de 2025 seja feita no Brasil e, no Brasil, seja feita na Amazônia. E, na Amazônia, tem dois estados aptos a receber qualquer conferência internacional, que é o estado do Amazonas e o estado do Pará”, afirmou Lula nesta quarta.

Lula voltou a falar sobre o assunto nas redes sociais. No Twitter, disse que tem duas propostas do seu governo. “Quero propor duas iniciativas a serem apresentadas formalmente pelo meu governo. A primeira é a realização da Cúpula dos Países Membros do Tratado de Cooperação Amazônica. E oferecer o Brasil para sediar a COP 30, em 2025”, escreveu.