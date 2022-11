Lula consulta sobre retorno do horário de verão: Perfis pedem mudança no fuso do Acre

- Publicidade -

O presidente eleito, Lula da Silva (PT), fez uma consulta nesta segunda-feira (07), via Twitter, sobre a possibilidade de retorno do horário de verão no país. A consulta aconteceu após manifestação de algumas personalidades, no entanto, a ideia tem trazido divergências.

Lula aproveitou o bojo e questionou os seus seguidores: “O que vocês acham da volta do horário de verão?”. Observado pelo AcreNews, por volta das 11h de hoje (08), o placar estava 67,2% para sim e 32,08% para o não. A enquete já reuniu votos de mais de 2 milhões de seguidores.

Entre uma publicação e outra, destaque para alguns perfis acreanos que pediram para mudar o fuso horário do Acre. “Sou favorável a algo mais radical. No caso do Acre, estamos “atrasados” 02 horas do horário de Brasília. Proponho que adiantemos 01 hora no nosso horário, e atrasemos 01 hora do horário de Brasília. Assim, teríamos horário unificado no país inteiro. Para os negócios seria ótimo!”, escreveu Itamar Sá.

Alguns internautas do Acre lançaram propostas de alterar o fuso do estado (Foto Reprodução)

“Deveriam alterar o fuso do Acre. É fatigante tanto atraso no nosso fuso em relação ao restante do país, no caso Brasília, presidente”, escreveu Marta Soares.

Vale lembrar que o horário de verão foi encerrado no dia 25 de abril de 2019, através de decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). À época, Bolsonaro informou que consultou os Ministério de Minas e Energia e Ministério da Saúde sobre o assunto.

Por Wanglézio Braga / Foto: AcreNews