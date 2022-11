Luciano Szafir é internado e passa por cirurgia

- Publicidade -

Luciano Szafir está internado em um hospital particular em São Paulo. O ator foi submetido uma cirurgia na manhã desta quarta-feira (2). Ele passou por um procedimento cirúrgico para corrigir uma artrose no quadril e passa bem.

O apresentador passou por uma artroplastia total do quadril. “O paciente apresentava uma artrose avançada, que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso do Luciano, foi utilizada a de cerâmica”, explicou o ortopedista Marcelo Godoi Cavalheiro, responsável pela cirurgia.

“A cirurgia durou cerca de uma hora e meia com sucesso absoluto. Szafir tem previsão de alta para a próxima sexta-feira”, completou.

O médico explicou que nesta manhã ele realizou a substituição da superfície gasta do lado direito pela prótese. Ele contou que o segundo passo será realizar esse mesmo procedimento no lado esquerdo do quadril de Szafir no próximo dia 30.