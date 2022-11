Líderes chegam para cúpula do G20; EUA não buscam conflito com China, diz Biden

A guerra na Ucrânia e suas consequências econômicas devem dominar as discussões em Bali e no fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Bangcoc no final da semana, juntamente com os compromissos climáticos, a insegurança alimentar e as tensões sobre o Estreito de Taiwan, o Mar da China Meridional e a Coreia do Norte.