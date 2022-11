Lewis Hamilton explica por que raramente dirige fora de pistas de corrida

- Publicidade -

Se você pensa que todo piloto de Fórmula 1 curte estar em alta velocidade em qualquer lugar ou qualquer ocasião, enganou-se. Em uma entrevista concedida à Revista Vanity Fair, o heptacampeão Lewis Hamilton revelou que raramente dirige fora das pistas de corrida. E sabe por quê? Porque, segundo suas palavras, isso o deixa estressado.

“Eu só acho que é muito estressante. Eu procuro não fazer coisas que não agregam à minha vida”, disse Hamilton, que, curiosamente, deu essa entrevista dentro de um carro, dirigindo pela região sul da França.

“Isso é estressante pra mim. A estrada é maluca. Tem muita coisa acontecendo aqui”, disse. “Eu vou dar a volta em um segundo”, brincou. “Olha, quando a gente está nessas estradas, tudo pode acontecer”, acrescentou.

“As pessoas me falam: ‘Cara, você dirige a 300 km/h’. E eu penso que, em termos de medo, isso é bem fácil para mim. Acho que estamos todos conectados de maneira diferente”, finalizou.

Lewis Hamilton foi o segundo colocado do GP de Interlagos realizado no último domingo (13). A Fórmula 1 encerra a temporada 2022 no próximo domingo (20) com o GP de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina.

(UOL-FOLHAPRESS)