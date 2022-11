Justiça mantém condenação de Gabriel Monteiro a indenizar médico

- Publicidade -

A 4ª Câmara Cível do Rio rejeitou recurso do ex-vereador Gabriel Monteiro contra a sentença que o condenou a indenizar em R$ 20 mil um médico que trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, e foi vítima de constrangimento ilegal. Monteiro, cujo mandato foi cassado em agosto deste ano pela Câmara de Vereadores, invadiu a unidade de saúde na madrugada do dia 17 de setembro de 2021, para gravação de um vídeo para o seu canal do YouTube.