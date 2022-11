Justiça determina desobstrução de via de acesso ao 4° BIS na capital

- Publicidade -

Na madrugada desta sexta-feira, 4, o juiz Giordane Dourado, atendeu a ação civil pública do Ministério Público do Estado do Acre (MP), para a desobstrução da via de acesso ao Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva – 4° BIS, localizado em Rio Branco.

O local segue ocupado desde quarta-feira, 2, pelos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que solicitam uma intervenção federal em protesto contra a vitória de Lula nas eleições.

Dourado citou que a manifestação vem ocasionando danos aos moradores da Rua Colômbia, no bairro Bosque, como prejuízos à circulação em via pública e poluição sonora.

O juiz pediu que as forças de segurança do Estado, no caso a Polícia Militar, realizem uma negociação para o encerramento da mobilização na via pública. “Defiro o pedido de medida liminar para determinar que o Estado do Acre, por meio da Polícia Militar, proceda, no prazo máximo de três horas, as providências necessárias para liberar o tráfego de veículos na Rua Colômbia e vias adjacentes, no bairro Bosque, nesta cidade, mantendo a fluidez do trânsito, bem como para impedir manifestações sonoras que, após as 22h, comprometam o repouso noturno dos moradores da região“.