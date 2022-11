Justiça decreta prisão preventiva de um dos envolvidos em execução no Recanto dos Buritis

- Publicidade -

Na decisão o Juiz Manoel Simões Pedroga escreveu que: ”A gravidade do crime reveste-se de perigo concreto na medida em que seis pessoas, em conjunto, invadiram a casa para ceifar a vida da vítima na presença de suas irmãs” diz um dos trechos do documento.

Na sequência o magistrado decretou a prisão preventiva de Júlio Freitas de Souza, de 35 anos, por envolvimento na execução de Warlen de Brito da Silva, de 40 anos.

O acusado foi detido por policiais militares na UPA da Cidade do Povo pouco tempo depois do crime. Júlio Freitas apresentava diversos ferimentos pelo corpo e teria confessado a autoria do assassinato.

O Juiz homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado, mas que deve ser cumprida modalidade domiciliar, enquanto Júlio Freitas, permanecer internado, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência logo após dar entrada no pronto socorro ainda na tarde de segunda-feira, 14.

A vítima teve a casa cercada por seis criminosos e foi executada a tiros, na frente de duas irmãs. O crime aconteceu em uma casa, localizada no beco Euricuri, no bairro Recanto dos Buritis, no 2º Distrito da cidade.

Logo que o bando invadiu a casa Warlen desferiu vários golpes de terçado em Júlio Freitas, mas acabou morto a tiros pelos outros bandidos.

Acre News