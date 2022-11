Juliette é duramente atacada após cantar ao vivo na Globo e rebate críticas: “Tive um problema”

- Publicidade -

Na noite desta sexta-feira, 18 de novembro, a Globo decidiu levar ao ar o programa Vem Que Tem, atração criada para anunciar ofertas da black friday. Entre os convidados, estava ninguém mais, ninguém menos do que Juliette. A campeã do BBB21 soltou a voz no palco comandado por Fábio Porchat e Juliana Paes.

Contudo, o que era para ser só mais uma apresentação de Juliette acabou se tornando uma grande dor de cabeça para a famosa. Isso porque os telespectadores que acompanharam o programa da Globo acusaram a cantora de desafinar ao vivo e teceram várias críticas nas redes sociais.

“Tem gente que ainda arrisca chamar ela de cantora”, “Nossa a Juliette não tem uma amiga pra avisar? Canta mal demais”, “Desafinou bonito a gata hein”, “Só desafina, não sei porque dão palco pra Juliette ainda”, disseram alguns. Diante dos ataques, a famosa decidiu se pronunciar.

Juliette tratou de explicar que não estava conseguindo ouvir o retorno pelo fone e que isso acabou prejudicando. “Antes que o tribunal comece o julgamento, tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor”, disse a famosa em sua conta no Twiter. Rapidamente, ela recebeu uma chuva de carinho de seus fãs.