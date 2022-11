Judiciário e bancos também terão mudança no horário de atendimento em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

- Publicidade -

Durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo, que terá início no próximo domingo, 20, o horário de expediente no Poder Judiciário do Acre será diferenciado, assim como também nos bancos, de acordo com nota emitida nesta quinta-feira, 17, pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A decisão do TJ-AC também foi publicada nesta quinta, no Diário da Justiça Eletrônico, e estabelece a redução de expediente em todas as unidades judiciárias e administrativas.

De acordo com o Judiciário, nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, dias de jogos da seleção brasileira, o expediente será no período de 7h às 13h. Na segunda-feira, 28 de novembro, a Justiça acreana estabeleceu ponto facultativo.

Segundo a portaria, o atendimento das demandas emergenciais, no âmbito do primeiro e segundo graus, ocorrerá em regime de plantão.

Bancos

A Febraban informou que a decisão considera questões como a segurança das agências e de transporte de valores, e está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão, normalmente, nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.

Nos dias de jogos em que a partida for às 10h (horário do Acre), o atendimento será das das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30.

Nos jogos com horário previsto às 11h (horário de Brasília), atendimento será de 7h às 9h30.

E quando as partidas forem às 14h, atendimento ocorre de 7h às 12h.

Na semana passada, o governo do Acre informou que, nos dias de jogos do Brasil, haverá mudança no horário de expediente para os servidores estaduais.

Jogos da Seleção na fase de grupos:

16h (14h horário do Acre) Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium

13h ( 11h horário do Acre) Brasil x Suíça (28/11, segunda-feira), Stadium 974 (Porto de Doha)

16h (14h horário do Acre) Camarões x Brasil (2/12, sexta-feira), Lusail Stadium

A Gazeta do Acre/Dell Pinheiro