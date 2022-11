Jovem se recupera de ataque a tiros e pauladas, mas é morto ao sair de hospital

- Publicidade -

Após ser sequestrado e baleado na cabeça, o jovem Luan Marques Lopes, 20, foi socorrido para o hospital João Paulo II e não resistiu na quinta-feira (17).

O rapaz vinha se recuperando de uma tentativa de homicídio a tiros e pauladas ocorrida no último dia 08 na Avenida José Vieira Caúla com Sheila Regina, no bairro Esperança da Comunidade.

Já no dia 15, ele novamente foi atacado por três criminosos e levado baleado na cabeça no porta-malas de um carro.

Ao ser encontrado com vida jogado em uma rua com pouca movimentação, o rapaz ainda foi socorrido para o hospital, mas não resistiu.

Policiais civis estão investigando o crime e buscando prender os assassinos.

Rondônia ao Vivo