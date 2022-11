Jovem mata avó, tenta estrangular pai e ataca policiais

- Publicidade -

Um jovem de 19 anos matou o avô, de 85 anos, em seguida tentou estrangular o próprio pai e quando a polícia chegou no local do crime, o suspeito também atacou os agentes. O caso foi registrado na quarta-feira (9), na Geórgia, nos Estados Unidos.

De acordo com o New York Post, o avô foi brutalmente espancado e morreu no local do ataque. O corpo da vítima foi encontrado pelo pai do agressor, que após ligar para a polícia foi agredido pelo filho.

Os policiais precisaram usar uma arma de choque para conter o suspeito, que não queria obedecer os comandos dados pelos agentes.

A agressão contra os policiais aconteceu depois que o jovem já estava algemado. O agressor Luke H. Ingram, foi acusado de assassinato em segundo grau, resistência a prisão e agressão doméstica.

De acordo com a polícia local, o jovem tem um histórico de doença mental. Veja o momento da prisão: