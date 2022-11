Jovem é encontrado sem vida dentro do banheiro de delegacia em Rio Branco

- Publicidade -

O jovem Valber Olímpio da Costa, de 24 anos, foi encontrado morto no banheiro da Delegacia Central de Flagrantes – Defla, na noite desta sexta-feira, 18, na rua Omar Sabino, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações, o homem foi preso por desacato às autoridades pela manhã, por volta das 11h, e algumas horas depois, foi posto em liberdade. O jovem ficou perambulando pela região, possivelmente usando substâncias químicas, e resolveu ir até o banheiro da delegacia, onde possivelmente teve uma overdose causada por drogas psicoativas.

Funcionários do local sentiram um odor muito forte que vinha da direção onde fica o banheiro, e resolveram verificar o mau cheiro. Ao chegar, se depararam com o corpo de Valber caído ao chão, espumando pela boca.

Rapidamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a VTR 04 para prestar os primeiros atendimentos ao rapaz. Durante o percurso, os paramédicos da ambulância de suporte básico acionaram a viatura (01), de suporte avançado para dar apoio ao atendimento da vítima. As equipes do Samu, ao chegar no local, verificaram que o jovem estava sem os sinais vitais, decretado morto pelos socorristas.

O Instituto Médico Legal foi chamado para recolher o cadáver de Valber, que foi encaminhado a sede do IML para os exames de necropsias e liberação do corpo.