Jovem é agredido a terçadadas e fica em estado gravíssimo em Rio Branco

Um jovem de 24 anos, foi vítima de agressão física, na noite desta quinta-feira, 10, no cruzamento das ruas Sete de Setembro e São Mateus, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações, o jovem Paulo Henrique da Silva Feitosa, foi agredido durante uma briga por três indivíduos que não foram identificados, onde os agressores além de bater bastante na vítima, ainda lhe aplicaram várias terçadadas, deixando a vítima em estado gravíssima.

Após as agressões, os homens arrastaram o homem até uma área de mata, próximo a um motel que fica na região e depois fugiram. O jovem, bastante ferido, conseguiu levantar e caminhar até o cruzamento das ruas São Mateus e Sete de Setembro, onde avistou um veículo parado no semáforo e pediu ajuda. O motorista do carro acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que de pronto enviou uma ambulância de suporte básico (08) para socorrer a vítima.

Quando os paramédicos chegaram no local, encontraram o jovem caído ao solo, sangrando bastante e agonizando. Rapidamente, os socorristas imobilizaram o rapaz e encaminharam Paulo Henrique ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com o enfermeiro Agleison do Samu, a vítima deu entrada no PS em estado de saúde gravíssimo, onde apresentava dois tipos de fraturas no antebraço, um na palma da mão, dois ferimentos extensos e profundos no couro cabeludo com lesão no osso da caixa craniana e uma perfuração na região torácica grave. Apesar de todos os ferimentos, o jovem se encontrava lúcido e foi entregue ao setor de trauma, onde será avaliado pela equipe plantonista.

