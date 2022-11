Jovem com transtorno mental é abusado à luz do dia

- Publicidade -

Um jovem de 18 anos, com transtorno mental, foi estuprado à luz do dia nessa quarta-feira (9/11), no Centro de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados na Avenida do Contorno com Rua Curitiba. A vítima contou aos militares que um homem se aproximou e ofereceu maços de papelão para vender, mas que ele precisava ir buscá-los embaixo do viaduto.

Quando eles se aproximaram do local, o homem utilizou de força física, deu um golpe “mata-leão” para conduzir o jovem até um espaço abandonado, onde o crime aconteceu.

A vítima foi levada para o Hospital Odilon Behrens. Durante atendimento, um médico constatou as lesões no ânus. Material genético do agressor foi recolhido e a vítima foi medicada.

Familiares do jovem informaram à polícia que ele saiu de casa para procurar pelo irmão. Pouco depois, eles foram avisados por vizinhos que ele pegou um ônibus rumo ao centro da capital.

A ocorrência foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia.