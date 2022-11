Jornalistas da Globo comemoram derrota de Bolsonaro e vídeo vaza na web

- Publicidade -

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais causou comoção não apenas em famosos, mas, também, em jornalistas da TV Globo que fizeram parte da cobertura jornalística da emissora neste domingo histórico. Pelo menos, é o que mostra um vídeo vazado na web e divulgado pelo site Notícias da TV.

Nas imagens, que teriam sido registradas na redação do Jornal Nacional, segundo o site, os jornalistas gritam frases como “Acabou o inferno” e “Sai fora”; muitos deles se abraçam e dançam em sinal de comemoração. O registro teria sido feito por volta das 19h, quando Lula assumiu o primeiro lugar nos votos durante a apuração. Assista ao vídeo!

VÍDEO VAZADO NA TV GLOBO DIVIDE OPINIÕES NA WEB

O conteúdo do vídeo dividiu opiniões entre internautas. De um lado, eleitores do candidato derrotado questionaram a credibilidade da cobertura da TV Globo. “Falta de imparcialidade”, apontou um usuário. Do outro, há quem defenda a reação dos jornalistas, visto que a classe foi constantemente perseguida por Bolsonaro e seus apoiadores nos últimos quatro anos. “Qual é o jornalista, em pleno 2022, que apoiaria um ser que despreza e odeia jornalistas?”, questionou outro perfil.

Ainda segundo o Notícias da TV, o departamento jornalístico da TV Globo já tem conhecimento do vídeo, mas não pretende punir os profissionais que aparecem no registro, já que a reação aconteceu em um ambiente privado e não de forma pública.

TV GLOBO SE MANIFESTA APÓS VAZAMENTO DE VÍDEO: CONFIRA O POSICIONAMENTO DA EMISSORA NA ÍNTEGRA

A Globo tem cerca de 15 mil colaboradores, entre os quais 1500 profissionais que atuam no jornalismo.

A empresa evidentemente não tem nem pretende ter qualquer controle sobre escolhas eleitorais de cada um desses profissionais, nem sobre como manifestam essa preferência em caráter privado. No entanto, a Globo lamenta que, no ambiente de trabalho, um pequeno grupo tenha, por alguns instantes, esquecido a necessária e habitual prática de autocontenção, em respeito à norma e aos nossos princípios editoriais.

É exatamente por meio desses princípios, compartilhados em nossas plataformas, que os brasileiros puderam testemunhar a isenção da cobertura jornalística da Globo ao longo de toda essa campanha.

A Gazeta do Acre