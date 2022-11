Jorginho comemora acesso e destaca: ‘O Vasco não cai mais’

- Publicidade -

O técnico Jorginho comemorou o retorno do Vasco à Série A após a vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, no último domingo (6), no Estádio Dr. Novelli Júnior, e destacou que o Cruzmaltino nunca mais colocará os pés na segunda divisão nacional.

“Tem sido uma honra trabalhar no clube novamente, os dois últimos acessos comigo. Eu fico muito feliz e tenho certeza que é o último acesso, porque o Vasco não cai mais”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

O acesso era fundamental para o Vasco devido aos planos e estratégias financeiras da empresa 777 Partners, acionista de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) cruzmaltina. Jorginho fez questão de lembrar a projeção de um futuro mais claro em São Januário.

“Pode ter certeza que o próximo ano será diferente. A gente vai ter uma estrutura, capacidade, a SAF, a 777, que vai ter um investimento pesado e a possibilidade de formar um grande time para ter estabilidade durante o ano. O que eu estava esperando era fazer que o torcedor vibrasse com a alegria da volta à Série A.”

Jorginho terminou a Série B com apenas dez jogos no comando do Gigante da Colina. Contratado por experiência na competição e identificação com o clube, o profissional, agora, não sabe se permanecerá no comando para a campanha na elite em 2023. Ele despistou sobre o tema e preferiu seguir com as celebrações.

“Eu acho que a minha maior alegria foi ter colocado o Vasco na Série A. Quero curtir esse momento. Sinceramente, não estou preocupado com essa situação. Sou muito grato a todos aqui por terem dado a estrutura e condição para ter chegado a essa condição. Trouxeram esperança para o nosso coração que as coisas mudariam e mudaram.”

