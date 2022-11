Jorge Viana e Marina Silva são anunciados para equipe de transição do governo Lula

- Publicidade -

O ex-governador Jorge Viana integra a lista do Meio Ambiente na equipe de transição de Lula. O nome dele foi anunciado nesta quarta-feira (16) pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Alckmin fez o anúncio na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde trabalha a equipe de transição. Entre os presentes ao anúncio também estavam a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante.

Fazem parte da equipe de Meio Ambiente: Carlos Minc, Izabella Teixeira, Jorge Viana, José Carlos da Lima Costa, Marilene Correia da Silva Freitas, Marina Silva, Pedro Ivo e Silvana Vitorassi.

O vice de Lula foi nomeado coordenador da equipe de transição e tem feito frequentes anúncios sobre os demais integrantes, as áreas em que atuarão e as funções que deverão exercer.

Entre os demais nomes anunciados nesta quarta estão os de governadores, deputados, senadores, ex-ministros, ex-parlamentares, especialistas em diversas áreas e lideranças indígenas.