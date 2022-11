Jorge Viana é anunciado como integrante da comissão de transição do governo Lula

O ex-senador acreano Jorge Viana (PT) foi anunciado como integrante da equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O nome dele foi confirmado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, na manhã desta quarta-feira, 16, em cerimônia na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília.

Jorge deve integrar a Grupo de Trabalho do Meio Ambiente, que também tem como componente a acreana Marina Silva, eleita deputada por São Paulo, nas eleições deste ano.