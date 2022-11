Jorge Viana diz que governo de Lula vai atuar no desenvolvimento sustentável após indicação a equipe de transição

- Publicidade -

Após ser anunciado nesta quarta-feira, 16, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) – responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, como integrante da equipe do ministério do meio ambiente, o ex-senador Jorge Viana (PT), comemorou a indicação e garantiu que vai lutar para que a amazônia terá papel de solução a nível nacional e mundial.

Jorge Viana se diz honrado com o convite para colaborar no governo de Lula que começa em 2023. “O governo Lula vai trabalhar por justiça social, justiça climática e pelo desenvolvimento sustentável”, declarou.

O ex-parlamentar relembrou sua atuação no senado da República como relator do novo código florestal e nas gestões desempenhadas no Acre e pediu empenho dos demais integrantes da equipe de transição. “A amazônia não pode seguir sendo parte do problema, ela precisa voltar a ser parte da solução”, comentou.

Viana deixou claro que a pasta tentará implantar meios na área do meio ambiente. “Trabalhando preposições que unam os propósitos e sejam positivas para firmarmos um novo modelo de produção e consumo sustentável”, encerrou.