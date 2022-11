Jorge Viana de encontro com Lula pede proteção divina ao petista: “ que Deus bendiga o presidente”

- Publicidade -

Nesta terça-feira, 8, o ex-senador Jorge Viana (PT) postou em suas redes sociais, uma foto com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo, onde

Lula participou de reuniões com a equipe de transição e deixou Viana emocionado. “Confesso que esse selfie com o presidente eleito Lula, aqui em São Paulo me emocionou, sei que é histórico”, afirmou Jorge,

Jorge é cotado para assumir um cargo no governo Lula. Em suas declarações à imprensa local, o ex-governador acreano se colocou como um interlocutor entre o governo federal e o governo do Acre. “Hoje, tive o prazer de abraçar, cumprimentar e conversar com o presidente e renovar minha esperança de um Brasil pacificado e de dias melhores para o nosso povo. Que Deus bendiga o presidente e o nosso país”, declarou.