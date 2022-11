Jojo confirma flagra de ex e revela que ele foi expulso de balada

- Publicidade -

Jojo Todynho se manifestou na tarde desta terça-feira (1/11) após esta coluna revelar que ela flagrou Lucas Souza aos beijos com outra, em uma balada no Rio de Janeiro, no mesmo dia em que o fim da relação foi anunciado, no sábado (29/10). A cantora confirmou o flagra, mas negou que tenha caído no choro diante da cena. Jojo relatou ainda que o militar foi expulso do local por seguranças.