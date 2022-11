Jojo causa em balada em meio a sofrimento pelo ex, abaixa e atitude repercute: “Olha eu chorando”

- Publicidade -

Jojo Todynho está passando por um dos piores momentos de sua vida íntima: a separação. No último sábado, 29, ela anunciou o término com Lucas Souza mais uma vez.

Porém, engana-se quem acredite que a cantora está na pior. Na verdade, ela fez questão de debochar do sofrimento em uma balada na última terça-feira, 01..

Na ocasião, a funkeira foi vista leve e solta aproveitando uma balada do Rio de Janeiro em um vídeo.

Para o momento especial, Jojo Todynho optou por um vestido micro na cor amarela. Nas imagens, é possível ver ela se jogando na pista de dança enquanto vai até o chão.

O vídeo foi postado por um rapaz, que não deixou de comentar a felicidade da cantora: “A cara da Jojo de quem estava chorando. Voltou com tudo”.

O momento foi repercutido pelos fãs. Além disso, a funkeira fez questão de debochar da situação, uma vez que muitos acreditavam que ela estaria sofrendo com a separação.

Na verdade, Jojo Todynho está vivendo o oposto. “Olha eu chorando”, comentou ela ao recompartilhar a publicação.

CANTORA CHEGOU A CHORAR

No último sábado, 29, Jojo Todynho teria visto Lucas Souza aos beijos com outra mulher e lidou com uma baita crise de choro.

De acordo com Léo Dias, do “Metrópoles”, a cantora viu o ex com uma mulher na boate Vitrinni Lounge na Barra da Tijuca, no Rio de janeiro

O momento teria acontecido no dia em que Jojo Todynho e Lucas Souza anunciaram oficialmente o divórcio.

TV Foco