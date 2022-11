Jogos Escolares Brasileiros: Futsal feminino do Acre estreia com goleada 

- Publicidade -

Os Jogos Escolares Brasileiros, que estão sendo realizados no Centro Olímpico da cidade do Rio de Janeiro, iniciaram-se nesta quarta-feira, 2. E já na primeira partida, a equipe de futsal feminino do Acre, representada pela equipe da Escola de Plácido de Castro, em Porto Acre, estreou com goleada.

Com o placar de 11 a 0, as meninas acreanas venceram a equipe do Amapá na disputa. O treinador Cássio Cunha elogiou as atletas, “que tiveram foco e humildade durante o jogo”.

Cunha lembrou que, antes de embarcar para o Rio de Janeiro com as atletas, estipulou que os três objetivos iniciais seriam exatamente os três primeiros jogos da competição, determinadores do chaveamento do time na próxima fase: “Alcançamos o primeiro objetivo, começamos com o pé direito e as meninas estão de parabéns por essa vitória”.

O próximo jogo da equipe será contra o time de Sergipe. Já no terceiro jogo da competição, que valerá vaga para a próxima fase, as representantes acreanas enfrentarão o Rio de Janeiro . “Vamos pensar na vitória novamente”, disse Cássio Cunha.

Fonte: Agência Acre