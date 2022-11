Jogadores que atuam no Brasil serão primeiros a se apresentar para Copa

- Publicidade -

A Copa do Mundo começa pra valer neste domingo (13) para a seleção brasileira. Com o término dos campeonatos nacionais, os jogadores trocam de roupa e vestem a Amarelinha na apresentação rumo ao Catar 2022.

Os jogadores que atuam no Brasil serão os primeiros a chegar ao CT da Juventus, em Turim, na Itália, onde o Brasil fará a apresentação. Weverton (Palmeiras), Pedro e Everton Ribeiro (ambos do Flamengo) são aguardados pela comissão técnica já no domingo.

No dia seguinte, já com os demais atletas, o técnico Tite comandará uma atividade às 12 horas (de Brasília). A delegação embarca no sábado (19), às 10 horas, em um voo fretado para Doha, no Catar.

O Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, no dia 24, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, pela primeira rodada do Grupo G. Ainda na primeira fase, a equipe enfrenta Suíça (28) e Camarões (2/12).