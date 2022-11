Jogadora da Ferroviária de apenas 14 anos tem mal súbito em treino e morre

- Publicidade -

A jogadora Esther Martins dos Santos, de apenas 14 anos, da categoria Sub-17 da Ferroviária, teve um mal súbito durante o treinamento, no CT do Pinheirinho, na tarde desta sexta-feira e morreu.

Segundo o clube, Esther foi atendida no local pela equipe médica do clube e pelas equipes de emergência da Unidade de Suporte Avançado (USA), sendo depois encaminhada para o hospital São Paulo. O clube lamentou a morte.

Ainda no gramado, Esther recebeu massagem cardíaca até ser deslocada para o hospital, onde não resistiu. A Ferroviária informou que a atleta chegou ao clube no mês de agosto e após passar por todos os exames médicos, sem nenhum tipo de anomalia constatada, foi liberada para os treinamentos com a equipe.

A Ferroviária está prestando todo o suporte para a família, que mora em São Paulo. Junto com o departamento de desenvolvimento humano, que presta apoio ao elenco do sub-17.

Ainda não se tem informações da causa exata da morte, o que deve ser confirmado posteriormente com exames mais detalhados e do laudo da autópsia.

Nota da Ferroviária

“A Ferroviária S.A.F. informa que a atleta Esther Martins dos Santos, da Categoria Sub-17, teve um mal súbito durante o treinamento na tarde desta sexta-feira (4).

A atleta foi atendida no local pela equipe médica do clube e pelas equipes de emergência da Unidade de Suporte Avançado (U.S A) e encaminhada para o hospital São Paulo, onde infelizmente veio a falecer.

A Ferroviária prestará todo o suporte para a família da nossa eterna Guerreirinha.

O Departamento de Desenvolvimento Humano está prestando todo suporte para as companheiras de time da atleta. A atleta chegou ao clube no mês de agosto e após passar por todos os exames médicos, onde nenhum tipo de anomalia foi constatada, foi liberada para os treinamentos com a equipe. A Ferroviária lamenta profundamente o falecimento da nossa atleta.” (Estadão Conteúdo)