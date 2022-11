- Publicidade -

O modelo Jesus Luz (ex-boneco da Madonna) e Aline (ex-Riscado e ex-bailarina do Faustão) deram um tiro no pé.

O casal postou várias fotos românticas junto e anunciou uma falsa gravidez só para lançar um produto. Fizeram algo na linha “nosso filho está vindo”. E, na verdade, o filho era o produto com a assinatura dos dois… Preguiça, né?

Jesus Luz e Aline (ex-Riscado) mentem sobre gravidez e são detonados

O casal irritou seguidores e está sendo criticado

FABÍOLA REIPERT | Do R7

10/11/2022 – 18H20

Jesus Luz (ex-boneco da Madonna) e Aline (ex-Riscado e ex-bailarina do Faustão) mentem sobre gravidez

Eles estão sendo detonados nas redes sociais. O pessoal está bravo, dizendo que isso é uma palhaçada, que com filho não se brinca, que essa gente faz de tudo para aparecer etc.… xiiiii…

Jesus e Aline assumiram o namoro no dia 20 de junho deste ano. Aline foi criticada e chamada de “fura-olho”, pois era amiga do modelo e convivia com a ex-mulher dele. As duas acabaram ficando próximas.

Duas semanas depois de ter se divorciado da moça, Jesus assumiu o namoro com Aline…