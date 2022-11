Jeff Bezos promete doar maior parte da sua fortuna antes de morrer

- Publicidade -

O fundador da Amazon, 58 – primeiro centibilionário e homem mais rico do mundo entre 2018 e 2021 – quer usar seu dinheiro para ajudar a combater as mudanças climáticas e “unificar a humanidade” em meio às profundas divisões sociais e à polarização política.

Questionado se planeja doar sua riqueza enquanto ainda estiver vivo, ele disse à CNN: “Sim, eu pretendo”.

O empresário – que atualmente é a quarta pessoa mais rica do mundo – explicou que ele e sua parceira, Lauren Sanchez, estão organizando a logística para as doações.

“A parte difícil é descobrir como fazer isso de maneira eficiente”, explicou. “Não é fácil. Construir a Amazon não foi fácil. Levou muito trabalho duro, um monte de companheiros de equipe bastante inteligentes, companheiros de equipe que trabalham duro, e estou descobrindo – e acho que Lauren tem a mesma opinião – que caridade e filantropia são muito semelhantes”.

Quando ele se divorciou de MacKenzie Scott em 2019, Jeff pagou 38 bilhões de dólares para sua ex-esposa, e ela doou mais de US$ 12 bilhões para organizações sem fins lucrativos desde então.

O empresário já prometeu 10 bilhões em 10 anos para o Bezos Earth Fund, que é co-presidido por sua parceira e é usado para vários empreendimentos ambientais.

No fim de semana, Jeff e Lauren homenagearam a cantora Dolly Parton com o Prêmio Bezos Courage and Civility, concedendo-lhe 100 milhões de dólares para doar para projetos de caridade de sua escolha.

“Uau! Você disse US $ 100 milhões?”, disse a lenda da música country sobre o gesto.

“Quando as pessoas estão em posição de ajudar, devem ajudar. E eu sei que sempre disse isso, mas tento colocar meu dinheiro onde está meu coração. […] Farei o meu melhor para fazer coisas boas com esse dinheiro”, continuou.

Fonte: BANG Showbiz