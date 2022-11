Ituano x Vasco vale acesso à Série A e pode marcar despedida de Nenê do Cruzmaltino

- Publicidade -

O Vasco se prepara de olho na decisão contra o Ituano, no próximo domingo (6), que vale vaga na Série A do Brasileiro, mas também vive momentos de expectativa devido à possibilidade de despedida de um ídolo: Nenê, referência técnica e líder do elenco, pode fazer sua última partida com a camisa do clube.

Nenê tem contrato com o Gigante da Colina até o fim da temporada, já deixou claro que não pensa em aposentadoria no momento, mas não é figura carimbada no elenco cruzmaltino em 2023.

Ventilado como um dos pedidos de Renato Gaúcho para o Grêmio na próxima temporada, de acordo com informações iniciais da “Rádio Guaíba”, o veterano concedeu entrevista coletiva recentemente e revelou o sonho de disputar uma Libertadores pelo Vasco – o que só poderia acontecer em 2024.

Esta é a segunda passagem de Nenê pelo Vasco da Gama. O jogador retornou ao clube em 2021 com a missão de conduzir a equipe à Série A, viu a missão ficar para a atual temporada e é um dos destaques do time no ano.

Em 2022, em campo em 44 partidas, fez 11 gols e colaborou com nove assistências. Nenê é uma das esperanças do Vasco para o duelo com o Ituano. O Cruzmaltino necessita de apenas um empate no Estádio Novelli Júnior para carimbar seu retorno à elite do futebol brasileiro.

