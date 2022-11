Italiano é preso em flagrante transportando folhas de coca na BR-364 com destino a Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Na manhã desta quarta-feira (09), a Polícia Militar com o auxílio de cães farejadores apreenderam duas sacolas contendo folhas de coca em um ônibus que faz a linha intermunicipal de RB/CZS.

As sacolas pertenciam a um homem de nacionalidade italiana que não teve o nome divulgado. O destino final do acusado era o desembarque em Cruzeiro do Sul.

Mais uma vez o treinamento dos cães farejadores e seu uso em abordagens tem se mostrado um trabalho de fundamental importância para atividade policial, seja no combate ao tráfico de drogas ou armas, como também, no resgaste de vítimas, entre outros benefícios.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.

Fonte: juruá online